Кремль заявил о неприкрытой информационной агрессии против России

Западные страны, в том числе НАТО, ведут неприкрытую информационную агрессию против России и реального положения дел. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Также он отметил, что Москва не намерена требовать от западных СМИ публичных извинений в свой адрес за распространение фейков о якобы готовившемся вторжении на Украину. Подобные слухи сами по себе дискредитируют опубликовавшие их СМИ, добавил представитель Кремля.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки». Кроме того, несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад доказать отсутствие планов агрессии в отношении России. По ее утверждению, жизнь все расставила на свои места, когда якобы подготавливаемое нападение так и не состоялось.