Рост спроса на препараты для потенции в России объяснили

Рост спроса на препараты для повышения потенции в России может быть связан с пандемией COVID-19. Об этом «Ленте.ру» заявил демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Также, по его словам, в стране наблюдается фармакологизация общества.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» сообщили, что за полгода спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43 процента. А спрос на противозачаточные препараты за этот период, наоборот, упал на 2 процента.

«Мы понимаем, что на самом деле 2-5 процентов — это в пределах погрешности, с точки зрения функционирования такого 146-миллионного населения, как российское», — поделился Крупнов. А данные по спросу на средства для повышения потенции, по его мнению, вовсе не указывает на сорокапроцентное увеличение импотенции.

На рост спроса могла повлиять пандемия COVID-19, считает демограф. Во-первых, с появлением локдаунов и удаленки у людей всех возрастов изменился ритм жизни. Во-вторых, за последние два года произошло серьезное ослабление всех функций здоровья у людей, отметил Крупнов.

Кроме того, происходящие процессы связаны с фармакологизацией общества, при которой население в большей степени начинает решать любые свои вопросы, в той или иной мере связанные с физиологией, при помощи таблеток. «Если присмотреться, у нас самая густая сеть в стране — это сеть аптек. Может, только вино-водочные магазины ее опережают. Это колоссальная реклама, и люди, условно, как отвертки, чтобы что-нибудь починить, используют химические вещества, которые в совокупности якобы могут решить любую проблему», — заключил демограф.

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