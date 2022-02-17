Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Рост спроса на препараты для потенции в России объяснили

Демограф Крупнов объяснил резкий спрос на препараты для потенции пандемией COVID-19

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Рост спроса на препараты для повышения потенции в России может быть связан с пандемией COVID-19. Об этом «Ленте.ру» заявил демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Также, по его словам, в стране наблюдается фармакологизация общества.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» сообщили, что за полгода спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43 процента. А спрос на противозачаточные препараты за этот период, наоборот, упал на 2 процента.

«Мы понимаем, что на самом деле 2-5 процентов — это в пределах погрешности, с точки зрения функционирования такого 146-миллионного населения, как российское», — поделился Крупнов. А данные по спросу на средства для повышения потенции, по его мнению, вовсе не указывает на сорокапроцентное увеличение импотенции.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля
Роковое влечение. Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Роковое влечение.Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
7 ноября

На рост спроса могла повлиять пандемия COVID-19, считает демограф. Во-первых, с появлением локдаунов и удаленки у людей всех возрастов изменился ритм жизни. Во-вторых, за последние два года произошло серьезное ослабление всех функций здоровья у людей, отметил Крупнов.

Кроме того, происходящие процессы связаны с фармакологизацией общества, при которой население в большей степени начинает решать любые свои вопросы, в той или иной мере связанные с физиологией, при помощи таблеток. «Если присмотреться, у нас самая густая сеть в стране — это сеть аптек. Может, только вино-водочные магазины ее опережают. Это колоссальная реклама, и люди, условно, как отвертки, чтобы что-нибудь починить, используют химические вещества, которые в совокупности якобы могут решить любую проблему», — заключил демограф.

Ранее в Совфеде захотели внести чайлдфри и радикальный феминизм в перечень запрещенного контента, объяснив инициативу защитой суверенитета России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта
Россиянам помогут творить добро в сети
Энергетика Китая оказалась под давлением США и ЕС
Рост спроса на препараты для потенции в России объяснили
Бывший возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в терроризме
Столтенберг обвинил Россию в попытках создать предлог для вторжения на Украину
Иммунолог оценил возможность отсутствия частиц омикрона в дыхательных путях
ФСБ и МВД провели спецоперацию по перекрытию поставок героина в регионы России
Российская модель сделала пластику и лишилась возможности моргать и улыбаться
Российская конькобежка описала атмосферу на Олимпиаде в Пекине фразой «это дно»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.