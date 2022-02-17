Кремль призвал обратить внимание на потенциал ВСУ в Донбассе

Сохранение российского ударного потенциала вблизи границ с Украиной широко обсуждается, чего нельзя сказать о группировке украинских вооруженных сил (ВСУ), которая остается в Донбассе. На это обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 17 февраля.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Кремль следит за развитием ситуации в регионе. По его словам, обстановка в Донбассе сейчас нагнетается.

Ранее сенатор Сергей Цеков предупредил, что масштабная атака на Донбасс станет самоубийством для Украины, поскольку Россия вынуждена будет оказать помощь республикам и своим гражданам, находящимся на их территории. По его словам, подобный шаг может закончиться для Киева новой потерей территорий.