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Кремль призвал обратить внимание на потенциал ВСУ в Донбассе

Пресс-секретарь Кремля Песков обратил внимание на военный потенциал Украины в Донбассе

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Сохранение российского ударного потенциала вблизи границ с Украиной широко обсуждается, чего нельзя сказать о группировке украинских вооруженных сил (ВСУ), которая остается в Донбассе. На это обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 17 февраля.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Кремль следит за развитием ситуации в регионе. По его словам, обстановка в Донбассе сейчас нагнетается.

Ранее сенатор Сергей Цеков предупредил, что масштабная атака на Донбасс станет самоубийством для Украины, поскольку Россия вынуждена будет оказать помощь республикам и своим гражданам, находящимся на их территории. По его словам, подобный шаг может закончиться для Киева новой потерей территорий.

Игорь Дмитров
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