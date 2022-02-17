В Совфеде предупредили Запад об ответе за каждое русофобское высказывание

Представителям западных стран, которые продолжают «кормить» мировое медиапространство прогнозами о якобы вторжении России на Украину, следует помнить, что ни одно русофобское заявление не останется без должного реагирования. Об этом предупредила

сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

Она отметила, что 16 февраля стало памятной датой новейшей истории как «день большого американского конфуза». По ее словам, Россия «не оправдала надежд англосаксов», так как не захотела вторгаться на Украину.

Теперь президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского осталось лишь наградить Нобелевской премией мира и попросить сменить заезженную пластинку «российской угрозы», пошутила сенатор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в попытках создать предлог для вторжения на Украину. По его словам, пропаганда альянса о подготовке вторжения России на Украину нацелена на то, чтобы предотвратить это.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя публикацию Politico о том, что вторжение России на Украину якобы начнется после 20 февраля, заявил, что такие сообщения способствуют эскалации в регионе. 20 февраля заканчиваются российско-белорусские учения, добавил он.

