Власти Москвы рассказали о результатах дополнительных исследований «Спутника V»

Высокий уровень антител к коронавирусу сохраняется у привитых «Спутником V» спустя год. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, комментируя результаты дополнительных исследований вакцины. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.

Ракова отметила, что в декабре 2021 года в Москве решили продлить исследование вакцины, чтобы дополнительно оценить его безопасность и иммуногенность в течение 12 месяцев после получения первой дозы.

«На сегодня есть результаты по 1323 участникам из 3 тысяч — это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80 процентов уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — сказала Ракова.

На сайте мэра подчеркивается, что добровольцев для дополнительных исследований выбирали случайным образом на базе 19 поликлиник. Им ввели вакцину «Спутник V», а не плацебо.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предположил, что ситуация с коронавирусом в Москве на следующей неделе будет в приемлемых рамках.

По его словам, число госпитализаций пациентов с COVID-19 в городе за неделю уменьшилось на 15 процентов.