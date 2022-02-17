Зеленский допускал проведение референдума по вступлению Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в международные альянсы должен решаться гражданами посредством референдума. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Глава государства допускал, что, перед тем как закреплять перспективу членства в НАТО в конституцию страны, можно было бы провести референдум, так как украинский народ вправе выбирать, присоединится ли их страна к альянсу. Однако, уточнил Зеленский, вопрос срока вступления в Североатлантический альянс никак не зависит от волеизъявления граждан, так как для этого нужно единогласное одобрение других государств.

Украинский лидер заявил, что вопрос о дате вступления Украины в НАТО остро не стоит, однако Россия использует его как «оправдание, почему они стоят на границе, что они якобы защищают свой суверенитет».

«Я считаю это неправильным. Потому что у нас же нет двух территорий. Наши территории оккупированные, на наших границах стоит армия, не надо перекручивать», — заявил президент.

Ранее Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что такая возможность может быть использована, если не останется других вариантов и инструментов. Она добавила, что ей неизвестно о каких-либо серьезных обсуждениях подобных планов.

