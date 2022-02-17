Rolls-Royce нацелился на ядерную энергетику

Компания Rolls-Royce начнет переговоры с Управлением по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) по поводу возможной аренды заброшенных ядерных площадок. Британский гигант нацелился на ядерную энергетику в рамках своего плана по строительству парка мини-реакторов. Об этом сообщает издание Financial Times.

NDA принадлежит большое количество земельных участков по всей Великобритании. Управление в основном занимается очисткой территорий, на которых ранее располагались ядерные реакторы, однако несколько участков в Англии и Уэльсе рассматриваются как площадки для первого британского малого модульного реактора (ММР). ММР — это небольшие ядерные реакторы мощностью до 300 МВт на энергоблок по сравнению с 700 МВт у обычных больших реакторов.

NDA контролируется Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, поэтому управление сейчас добивается разрешения от правительства на начало переговоров с Rolls-Royce, сообщил глава NDA Дэвид Питти. «Мы ведем активные дискуссии изо дня в день. Обсуждение официального разрешения на прямое взаимодействие идет постоянно, особенно в последние несколько дней», — заявил Питти.

«Безопасный вывод из эксплуатации реакторов на наших территориях и освобождение земли для будущего использования — наша главная задача. Но мы приветствуем взаимодействие с заинтересованными сторонами, которые могут захотеть обсудить потенциальное будущее наших земель», — отметили в Управлении.

Rolls-Royce возглавляет промышленный консорциум по разработке парка мини-реакторов. Для реализации своих планов и строительства ММР компания стремится заполучить несколько территорий, а также рассматривает возможность покупки существующей площадки — АЭС Уилфа в северном Уэльсе, принадлежащей японской компании Hitachi. Два года назад Hitachi отказалась от планов строительства там большого ядерного реактора.

В Rolls-Royce заявили, что ММР будут развернуты на различных площадках в Великобритании, среди которых потенциально будут и территории NDA. Выбор будет зависеть от ряда факторов, включая размер участков, планировку, поддержку со стороны местных общин и наличие квалифицированных специалистов в этом районе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее поддержал создание ММР в рамках правительственного плана по «зеленой промышленной революции», которая поможет достичь нулевого выброса углерода в стране к 2050 году. План также предусматривает перевод около трети энергетики Великобритании на водород к 2030 году.