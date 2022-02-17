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Обвиняемая в гибели пациентов российская медсестра попыталась покончить с собой

В Петербурге обвиняемая в гибели семи пациентов медсестра попыталась покончить с собой

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1, которую обвиняют по делу о смерти семи пациентов после рентгена желудка, попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «Новая газета».

Женщина попыталась совершить самоубийство на трассе в Ленинградской области, однако водитель успел затормозить. Сейчас российская медсестра находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В два часа позвонила дочь. Она ехала по трассе в том направлении, в котором мать чуть раньше пошла. Увидела на дороге ГИБДД, грузовой автомобиль, остановилась и узнала, что за беда», — заявил муж медсестры.

Также россиянин рассказал, что до попытки суицида медсеестра сказала, что направляется в магазин. Она оставила предсмертную записку.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария. Затем 4 февраля число жертв отравления барием увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка была задержана заведующая отделением лучевой диагностики.

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Марина Совина
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