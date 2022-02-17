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Раскрыты сроки начала испытаний новой российской вакцины от COVID-19

Испытания вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц начнутся через три недели
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС раскрыл сроки начала испытаний новой российской вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц.

По его словам, клинические исследования препарата планируют начать через три недели. «Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определенный результат», — сказал глава центра.

Ранее Гинцбург рассказал об особенностях вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. По его словам, вакцина станет двухкомпонентной и не будет содержать живого вируса. Кроме того, директор НИЦ рассказал о дате поступления вакцины в гражданский оборот. Он допустил, что это произойдет к осени.

16 февраля стало известно, что центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Первую и вторую фазу клинических исследований проведут среди добровольцев 18-55 лет. Вакцину проверят на переносимость, безопасность и иммуногенность.

Марина Совина
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