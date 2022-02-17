Британия откажется от «золотых виз»

Британия решила отказаться от выдачи «золотых виз» — виз инвестора. Об этом узнала газета Financial Times.

План пересмотреть программу визы Tier 1 Investor появился у Лондона еще после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии весной 2018 года.

Как рассказали соратники главы МВД Британии Прити Патель, она собирается отменить визы инвестора на фоне опасений, что они могут использоваться для отмывания денег. Чиновники из правительства также подтвердили эти планы.

Визу инвестора получают те, кто готов вложить в Великобритании не менее двух миллионов фунтов (около 204 миллиона рублей). При этом в целях борьбы с «грязными деньгами» иностранцев обязали объяснять происхождение капитала по требованию правоохранительных органов.

В апреле прошлого года сообщалось, что больше половины выданных «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированы, поскольку были получены вне правовых рамок. Власти этой страны незаконно выдали 3,5 тысячи «золотых паспортов» родственникам инвесторов в рамках программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки.