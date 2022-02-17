Российскому борцу с коррупцией дали срок за взятку

В Воронеже бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД посадили на полтора года. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает региональная прокуратура.

Коминтерновский районный суд признал 35-летнего полицейского виновным по статье 290 («Получение взятки за незаконное бездействие») УК РФ. Как установил суд, полицейский получил 125 тысяч рублей от занимавшегося незаконным обналичиванием денег россиянина за бездействие и не пресечение его деятельности.

Суд также лишил полицейского права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов в течение трех лет.

17 февраля сообщалось, что Копейский городской суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно бывшему начальнику исправительной колонии №15 (ИК-15) Владимиру Ульянову за получение взяток.