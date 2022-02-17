Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российскому борцу с коррупцией дали срок за взятку

В Воронеже замначальника экономической безопасности УМВД посадили за взятку

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

В Воронеже бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД посадили на полтора года. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает региональная прокуратура.

Коминтерновский районный суд признал 35-летнего полицейского виновным по статье 290 («Получение взятки за незаконное бездействие») УК РФ. Как установил суд, полицейский получил 125 тысяч рублей от занимавшегося незаконным обналичиванием денег россиянина за бездействие и не пресечение его деятельности.

Суд также лишил полицейского права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов в течение трех лет.

17 февраля сообщалось, что Копейский городской суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно бывшему начальнику исправительной колонии №15 (ИК-15) Владимиру Ульянову за получение взяток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Британские военные опубликовали схему «вторжения» России на Украину
Песков прокомментировал результаты российских фигуристок на Олимпиаде
В МИД России объяснили высылку заместителя посла США
Обвиненную в присвоении 1,7 миллиона рублей главу МФЦ Коми арестовали
Пилот самолета написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь»
Молдавия заявила об угрозе расторжения контракта с «Газпромом»
ООН назвала главные угрозы человечеству
Фигуристка Трусова заявила о ненависти к фигурному катанию
Раскрыто предназначение круглых отверстий на кедах Converse
Российскому борцу с коррупцией дали срок за взятку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.