WADA заявило об отсутствии доказательств невиновности Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила фактических доказательств для опровержения обвинения в употреблении допинга. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

По утверждению WADA, спортсменка не смогла объяснить, как в ее организм попало запрещенное вещество триметазидин, что исключает основания для отмены временного отстранения. В частности, спортсмена не представила рецептов или других документальных доказательств, которые свидетельствовали бы об употреблении ее дедушкой соответствующего препарата. При этом, считает CAS, Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств для полного оправдания в виду ее участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде.

Ранее CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. «Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие со своим дедушкой, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой», — указали в суде.

Сама Валиева предположила, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады. Валиева допущена до личного турнира Игр решением CAS, где заняла четвертое место, набрав 224,09 балла. Она дважды упала и допустила несколько ошибок, при этом она лидировала после короткой программы.