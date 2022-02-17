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Названа ягода для эффективной борьбы с токсинами

Диетологи призвали использовать ягоды маки для ежедневной борьбы с токсинами

Фото: Pexels.com

Ягоды маки можно считать одним из самых эффективных средств для борьбы с токсинами в организме, заявили диетологи, пишет Eat This, Not That!.

Ягоды растут в Чили и Аргентине. Они богаты антиоксидантами, которые важны для борьбы со свободными радикалами в организме, наносящими ущерб клеткам. Как уточнила диетолог Лакатос Шеймс (Lakatos Shames), ягоды маки более эффективно предотвращают окислительный стресс и повреждение клеток по сравнению с клубникой, черникой и ежевикой. По словам диетолога, эти ягоды можно принимать в качестве биологической добавки ежедневно.

«Людям с диабетом второго типа они могут нормализовать уровень инсулина и сахара в крови. Добавки могут улучшить здоровье сердца, снизив уровень плохого холестерина и повысив уровень хорошего. Кроме того, ягоды снимают ревматоидный артрит и уменьшают воспалительное заболевание кишечника», — назвала она полезные свойства.

Диетолог Изабель Лекарос (Isabel Lecaros) призвала использовать ягоды для здоровья глаз. «Особенно при синдроме сухого глаза, укрепляют иммунную систему, защищают кожу от пятен и красноты, уменьшают количество морщин, способствуют здоровью сосудов», — перечислила она. По словам Лекарос, добавки с ягодами маки обычно бывают в виде порошка, сока или таблеток.

Ранее диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина заявила, что самыми полезными летними ягодами являются голубика и черника из-за высокого содержания антиоксидантов.

Алия Шарафутдинова
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