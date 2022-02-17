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В России предложили ввести новый тип кредита

В Госдуме предложили ввести спецкредит для микрозаемщиков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Госдуме предложили создать специальные банковские кредиты для уязвимых граждан — микрозаемщиков. Это может привлечь в банки клиентов МФО и снизить их долговую нагрузку. Об этом заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку, бывший зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин, передает Forbes.

В настоящее время в Госдуме обсуждается сокращение предельной ставки по потребительским кредитам с текущего одного процента до 0,5 процента в день вместо предложенных ранее 0,8 процента.

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Сенин считает, что снижение ставки принципиально не изменит ситуацию, а вот введение нового типа спецкредита, по его словам, может помочь россиянам. «Давайте поработаем над критериями такого кредита. Это позволит перенаправить тех граждан, которые из МФО под 290 процентов отправятся под 50-70 процентов в банки», — сказал депутат.

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей. В годовом выражении прирост составил 117,9 процента, что стало рекордом с 2019 года.

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Платон Щукин
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