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Врачи назвали неприятный запах изо рта признаком серьезной патологии

Врачи предупредили, что неприятный запах изо рта может быть признаком печеночных патологий

Фото: Pixabay

Специалисты Британского фонда печени назвали неприятный запах изо рта одним из главных признаков, предупреждающих о наличии серьезной патологии. Об этом сообщает «Медик Форум».

Врачи отмечают, что у людей, которые ведут нездоровый образ жизни, могут возникать проблемы с печенью, даже если они не употребляют спиртное. При накоплении жира в печени происходит воспаление, которое начинает прогрессировать, что, в свою очередь, может привести к фиброзу или циррозу. В подобных случаях дыхание может становится неприятным, предупреждая человека о наличии проблем с органом.

«Когда дыхание приобретает сильный затхлый запах, это может быть признаком того, что печень не может выполнять свою работу по фильтрации токсичных веществ — обычно это происходит из-за серьезной патологии», — говорят медики.

Изменение запаха изо рта, как правило, происходит при печеночной недостаточности и рубцевании ткани печени. При этом в дыхании человека появляется сладковатый затхлый запах, заключили специалисты.

Ранее врачи американской Клиники Майо назвали способ, позволяющий определить наличие у человека проблем с печенью. По их словам, сделать это можно, обратив внимание на цвет ладоней

Марина Совина
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