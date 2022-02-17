Захарова оценила призыв Зеленского усилить влияние украинских СМИ в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить влияние украинских СМИ в Донбассе. Она напомнила в своем Telegram-канале о закрытии главой государства украинских телеканалов.

«Игра такая, наверное. Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии», — заявила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить влияние украинских СМИ среди жителей Донбасса для того, чтобы «противодействовать российской пропаганде».

16 февраля украинский лидер Зеленский официально признал Россию как угрозу стране в утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности. В разделе, где указаны угрозы госбезопасности, Россия названа страной, продолжающей гибридную войну и системно применяющей политические, экономические и другие средства «для реализации своих стратегических целей в Украине».

