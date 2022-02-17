Отцу Ивана Жданова заменили условный срок на реальный в три года заключения

Окружной суд Ненецкого автономного округа (НАО) заменил условное наказание на реальный срок Юрию Жданову — отцу бывшего директора ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Ивана Жданова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

По его словам, приговор Жданову изменен с трех лет условно на три года реально за мошенничество и служебный подлог. Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры.

15 февраля Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя Алексея Навального по четырем эпизодам мошенничества и по двум эпизодам неуважения к суду.

Как считает следствие, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Неуважение к суду вменяется учредителю Фонда из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. В материалах приводится более 100 фраз Навального. 20 февраля 2021 года по делу о клевете его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

В январе Навальный был включен в список террористов и экстремистов. Также в перечне оказались его ближайшие сторонники: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов и другие.