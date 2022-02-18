Легендарный американский миллиардер оправдался за подозрительную сделку

Инвестор Уоррен Баффет сказал, что не знал о планах Microsoft приобрести Activision Blizzard, когда его холдинг Berkshire Hathaway купил акции игрового гиганта на 1,1 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Легендарный американский миллиардер отрицает и то, что корпорация получила от сделки сверхприбыль. Баффет отметил, что покупка акций была произведена одним из двух инвестиционных менеджеров Berkshire Hathaway независимо от него. Менеджер приобрел 14,7 миллиона акций Activision Blizzard по 77 долларов за штуку. Баффет был вынужден оправдываться за подозрительную сделку, которая могла быть расценена как инсайдерская торговля.