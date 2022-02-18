Мужчинам запретили уезжать из республик Донбасса

Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили уезжать с территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Сообщается, что такие объявления уже висят в населенных пунктах обеих республик Донбасса. В одном из них, сфотографированном на территории ЛНР, отмечается, что запрет на выезд мужчин — приказ министерства государственной безопасности.

Ранее в ЛНР и ДНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Планируется, что первые автобусы с гражданами отправятся в Ростовскую область в пятницу, 18 февраля, в 20:00 по московскому времени. В первую очередь эвакуировать с территории республик будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал агонией Минских соглашений объявленную эвакуацию жителей самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, Киев ответит на это правдой и покажет всему миру, что не собирается наступать на Донбасс.