На Украине назвали эвакуацию жителей Донбасса агонией Минских соглашений

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал агонией Минских соглашений объявленную эвакуацию жителей самопровозглашенных республик Донбасса в Россию. Об этом он написал в Telegram.

«О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они (руководители самопровозглашенных республик — прим. "Ленты.ру") нагло врут своим заложникам про несуществующее наступление Вооруженных сил Украины. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории», — заявил Геращенко.

По его словам, Киев ответит на это правдой и покажет всему миру, что украинские войска прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу.

18 февраля лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о начале эвакуации населения в Ростовскую область России в связи с обострением обстановки в зоне боевых действий.

Начиная с 17 февраля стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. ДНР утверждает, что украинская армия стянула в жилые районы у линии разграничения военную технику, в том числе зенитно-ракетный комплекс. Штаб Операции объединенных сил Украины заявил, что «российско-оккупационные войска» обстреляли более 30 населенных пунктов.