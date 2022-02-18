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Украинскую бобслеистку уличили в применении допинга на Олимпиаде

В допинг-пробе бобслеистки из Украины Лидии Гунько обнаружили запрещенное вещество

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинскую бобслеистку Лидию Гунько уличили в применении допинга на Олимпиаде в Пекине, передает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Сообщается, что в допинг-пробе спортсменки от 14 февраля нашли запрещенное вещество — дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона. Известно, что Гунько заняла 20, последнее место, в соревнованиях женщин в монобобе в Пекине.

Ранее от участия в Олимпиаде временно отстранили украинскую лыжницу Валентину Каминскую, поскольку в пробе 34-летней спортсменки от 10 февраля были обнаружены следы трех запрещенных препаратов — местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Позже Каминская заявила о завершении карьеры в профессиональных лыжных гонках.

Марина Совина
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