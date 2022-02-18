Европу задумали обязать запасаться газом впрок

Еврокомиссия (ЕК) задумала обязать страны блока делать запасы газа впрок, чтобы лучше подготовиться к отопительному сезону после рекордных цен на газ этой зимой. Как сообщает Bloomberg, одним из стимулов ЕК может стать требование к странам Евросоюза обеспечивать минимальный уровень запасов к 30 сентября каждый год.

Европейские власти стремятся не допустить повторения ситуации, когда на фоне ограничения поставок и истекающих запасов цены на энергоносители подскочили до рекордных значений. Учитывая, что запасы истощаются, а цены на энергоносители, как ожидается, останутся высокими по крайней мере до 2023 года, ЕС вынужден активизировать усилия по повышению своей безопасности, указывает агентство.

«В условиях нынешнего кризиса роль хранения газа стала особенно важной», — говорится в проекте ЕК. План также может предполагать запуск пилотного проекта для стран и операторов по совместной закупке газа в этом году, чтобы заполнить хранилища до минимально необходимого уровня.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе захотели, чтобы США вместо России стали их основным поставщиком газа. В прошлом году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составил 22 миллиарда кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе этого года импорт достиг максимального месячного значения — 4,4 миллиарда кубометров (4,1 миллиарда евро).

На фоне напряженности отношений России и Запада из-за Украины США задумались над альтернативой российскому газу. Американские власти делают ставку на перенаправление из Азии в Европу поставок сжиженного природного газа (СПГ), который перевозится танкерами, а не перекачивается по трубопроводам.