Медведева обратилась к Валиевой со словами «это не конец»

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к участницам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Пост доступен в Instagram.

«Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец», — с такими словами она обратилась к 15-летней Камиле Валиевой, которой не удалось попасть в число призеров по итогам соревнований. Медведева пожелала фигуристке подольше оставаться в спорте и порекомендовала на время отказаться от социальных сетей и провести время с близкими.

Медведева поддержала и другую российскую фигуристку Александру Трусову, которая расплакалась после серебра по итогам личного турнира. «У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты», — отметила Медведева.

Победительницей личного турнира на Играх в Пекине стала россиянка Анна Щербакова. Валиева лидировала после короткой программы, но не сумела удержать первое место. Она выступала на фоне скандала с допинг-пробой от 25 декабря.