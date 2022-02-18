Россиянам рассказали о «супертеплой» погоде накануне выходных

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал жителям центральной части России «супертеплую» погоду с сильным ветром в пятницу, 18 февраля. Его слова передает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что накануне выходных температура в центре Европейской части страны превысит норму на 10-11 градусов, но ощущаться из-за порывистого ветра будет как минусовая. «Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до плюс 5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня», — заявил он. Специалист отметил, что порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на российские города. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Москву вечером 17 февраля обрушится циклон «Иления».