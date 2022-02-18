Песков заявил о необходимости продолжения переговоров по гарантиям безопасности

Идея России о гарантиях безопасности должна получить продолжение, поэтому необходимо продолжить и переговорный процесс по этому вопросу. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел».

Песков также сообщил, что высылка заместителя посла США в России Барта Гормана является ответом на провокацию — необоснованную высылку российского дипломата из США.

17 февраля стало известно, что Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. В документе российская сторона в очередной раз опровергла многочисленные заявления западных СМИ о якобы планирующемся вторжении на территорию Украины.