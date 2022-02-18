Российский регион направит гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

Нижегородская область в субботу, 19 февраля, направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

В составе гуманитарного груза — более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также власти Нижегородской области создали оперативный штаб для оценки количества людей из ЛНР и ДНР, которое сможет принять регион. Для их размещения будут задействованы гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также власти области оценивают наличие транспорта, необходимого для перевозки жителей ЛНР и ДНР на территорию России.

Глеб Никитин также заявил о готовности оказать помощь и другим субъектам России, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса. Кроме того, региональное отделение партии «Единая Россия» открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения эвакуированных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что первые автобусы с эвакуированными гражданами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Ростовскую область.

Об эвакуации населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.