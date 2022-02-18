Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

iPhone 14 Pro получит рекордную память

Инсайдеры предсказали восемь гигабайт памяти в iPhone 14 Pro

Фото: Sergey Eremin / Shutterstock

Самый дорогой смартфон Apple 2022 года выпуска получит восемь гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на сообщение анонимного инсайдера, появившееся в южнокорейском блоге Naver. Автор предсказал, что смартфоны премиальной серии iPhone 14 получат рекордный объем оперативной памяти — восемь гигабайт. Инсайдер сослался на собственные источники в цепочке поставок iPhone.

Специалисты отметили, что увеличение оперативной памяти смартфонов Apple в конце 2021 года предсказывал аналитик компании Haitong International Securities Джефф Пу. По его информации, восемь гигабайт оперативной памяти должны получить iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — самые продвинутые и дорогие смартфоны Apple, выход которых ожидается осенью 2022 года.

Актуальные iPhone 13 Pro и 13 Pro Max имеют шесть гигабайт оперативной памяти. Увеличение данного параметра смартфонов должно положительно повлиять на производительность устройств. «Базовые модели iPhone, как правило, имеют меньше памяти, поэтому вполне вероятно, что 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max получат менее восьми гигабайт памяти», — подчеркнули авторы.

В середине января аналитик Росс Янг сообщил, что функция ProMotion останется отличительной деталью дорогих iPhone. Опция ProMotion позволяет отображать картинку на экране с частотой до 120 герц.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Луганске сообщили о массированных обстрелах и перебоях с электричеством
WADA обвинило CAS в переписывании правил для допуска Валиевой к Олимпиаде
Названы города России с самым недоступным жильем
iPhone 14 Pro получит рекордную память
На новых фото Ирины Шейк заметили признаки старения
ФСБ поймала на взятке главу жилищной инспекции Приморья
Лукашенко вылетел в Москву
Вильфанд предупредил часть россиян о трех суперциклонах подряд
Крупнейшая в мире криптобиржа добилась признания в России
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал Marvel за «фильмы-прототипы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.