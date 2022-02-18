iPhone 14 Pro получит рекордную память

Самый дорогой смартфон Apple 2022 года выпуска получит восемь гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на сообщение анонимного инсайдера, появившееся в южнокорейском блоге Naver. Автор предсказал, что смартфоны премиальной серии iPhone 14 получат рекордный объем оперативной памяти — восемь гигабайт. Инсайдер сослался на собственные источники в цепочке поставок iPhone.

Специалисты отметили, что увеличение оперативной памяти смартфонов Apple в конце 2021 года предсказывал аналитик компании Haitong International Securities Джефф Пу. По его информации, восемь гигабайт оперативной памяти должны получить iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — самые продвинутые и дорогие смартфоны Apple, выход которых ожидается осенью 2022 года.

Актуальные iPhone 13 Pro и 13 Pro Max имеют шесть гигабайт оперативной памяти. Увеличение данного параметра смартфонов должно положительно повлиять на производительность устройств. «Базовые модели iPhone, как правило, имеют меньше памяти, поэтому вполне вероятно, что 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max получат менее восьми гигабайт памяти», — подчеркнули авторы.

В середине января аналитик Росс Янг сообщил, что функция ProMotion останется отличительной деталью дорогих iPhone. Опция ProMotion позволяет отображать картинку на экране с частотой до 120 герц.