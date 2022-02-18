Легкоатлетка Клишина сообщила о беременности снимком в купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила о беременности. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Легкоатлетка опубликовала фото в купальнике, на котором заметен округлившийся живот. «Нельзя жить полноценной жизнью на голодный желудок или когда день влюбленных прошел удачно и Купидон попал прямо в цель», — подписала она снимок.

Фотография за несколько часов набрала более девяти тысяч лайков. Пользователи порадовались за спортсменку и написали много приятных комментариев. В частности, с грядущем пополнением Клишину поздравили синхронистка Светлана Ромашина, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и спортивный журналист Павел Занозин.

В декабре 2021 года Клишина заявила, что не уверена, что вернется в Россию. Спортсменка уже восемь лет проживает на территории США. По ее словам, она уже воспринимает США как дом. «Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще», — добавила Клишина.

На прошедших летом 2021 года Олимпийских играх в Токио Клишина не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации прыгунья получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.

