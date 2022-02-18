Эвакуацию русских из Донбасса в Россию назвали идеальным вариантом для Украины

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру» назвал отъезд русского населения из Донбасса в Россию идеальным сценарием для Украины.

Политолог уточнил, что если события в Донбассе будут развиваться таким образом, что после эвакуации населения последует и сдача территорий, то это будет выгодно Киева. «С точки зрения Украины, это идеальный вариант. Многие [на Украине], наверное, хотели бы, чтобы и с Крымом так произошло», — заявил Кортунов.

Политолог не исключил такой вариант развития событий, сравнив его с отъездом французов из Алжира в 1960-х годах. Он заметил, что это именно тот сценарий, о котором постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский. «К чему призвал Зеленский? Он говорил: если вы чувствуете себя русскими людьми, если вы разделяете ценности, устремления [России], для вас важна эта культура, язык — уезжаете в Россию», — привел Кортунов слова украинского президента.

Об эвакуации жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Ростовскую область России объявил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Судя по его словам, эвакуация будет добровольной.

Заявление о возможности отъезда для жителей Донбасса в Россию прозвучали на фоне продолжающегося обострения ситуации на линии соприкосновения в регионе. 17 и 18 февраля стороны фиксируют десятки случаев нарушения режима прекращения огня, а сам Пушилин обвинил Зеленского в подготовке полномасштабного наступления.

В августе 2021 года Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию. «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — сказал Зеленский. При этом он призвал жителей, которые считаются себя украинцами, оставаться на месте, иначе на этих землях «цивилизации не будет».