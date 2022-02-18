Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму заявили о возможности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Сенатор от Крыма Цеков заявил о готовности разместить на полуострове беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовы разместить в Крыму. О такой возможности заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что разместить прибывающих беженцев можно в крымских санаториях и отелях, оставленных на зиму.

Глава Госсовета республики Владимир Константинов надеется, что удастся мирно урегулировать начавшийся конфликт. «Мы с напряжением и тревогой следим за развитием событий и готовы оказать братским народным республикам любую помощь», — пояснил он.

Накануне президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из ДНР и ЛНР.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в задачи МЧС входит создание условий для размещения беженцев, обеспечение их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию. В первую очередь будет организован выезд женщин, детей и людей пожилого возраста.

По словам Пушилина, эти меры необходимы в связи с обострившейся обстановкой в Донбассе.

Кроме того, глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться на территорию России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин поручил оказать помощь прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР
Пушилин заявил о полномасштабном наступлении Киева в любой момент
Россиянин зарезал подругу жены за рассказы об изменах супруги
В Крыму заявили о возможности принять беженцев из ДНР и ЛНР
В российском городе рабочие сорвались с крыши и погибли во время уборки снега
Главком украинской армии заявил об отсутствии плана наступления на Донбасс
В России заработало предприятие по созданию подводных беспилотников
В США превратят микробов в водород
Вернувшиеся из путешествия британцы обнаружили экзотическое животное в чемодане
Названы особенности российских дронов-камикадзе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.