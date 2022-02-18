В Крыму заявили о возможности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовы разместить в Крыму. О такой возможности заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что разместить прибывающих беженцев можно в крымских санаториях и отелях, оставленных на зиму.

Глава Госсовета республики Владимир Константинов надеется, что удастся мирно урегулировать начавшийся конфликт. «Мы с напряжением и тревогой следим за развитием событий и готовы оказать братским народным республикам любую помощь», — пояснил он.

Накануне президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из ДНР и ЛНР.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в задачи МЧС входит создание условий для размещения беженцев, обеспечение их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию. В первую очередь будет организован выезд женщин, детей и людей пожилого возраста.

По словам Пушилина, эти меры необходимы в связи с обострившейся обстановкой в Донбассе.

Кроме того, глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться на территорию России.