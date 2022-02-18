В сети выставили на продажу архивные фотографии Жириновского

Неизвестные выставили в сети на продажу архивные фотографии лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также видеозаписи с его участием. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, архив выложил близкий к Жириновскому человек. Материалы продаются на крупнейшей торговой площадке NFT OpenSea. Отмечается, что в архиве есть кадры, где политик обнимает и целует порнозвезду Анну Шталлер (более известную под сценическим именем Чиччолина), впоследствии ставшую депутатом итальянского парламента, а также записи, где Жириновский жмет руку ливийскому революционеру Муаммару Каддафи, которого Вашингтон обвинял в поддержке международного терроризма. Стоимость материалов неизвестный продавец оценил в 1,5 тысячи долларов.

Также среди выставленных на продажу видеозаписей значатся кадры 90-х годов, на которых лидер ЛДПР кормит с рук художника-концептуалиста Олега Кулика, представшего в образе «человека-собаки», и поет песню «Настоящий полковник» Аллы Пугачевой на сцене стриптиз-клуба.

Помимо фотографий и роликов в архиве представлены снимки картин. Так, за 600 долларов предлагается купить полотна «Ленин и Зюганов охотятся на зайцев» и «Президент Калмыкии Илюмжинов нашел нефть», где изображен Жириновский верхом на верблюде в футболке с надписью ЛДПР. Автором картин выступил художник Игорь Быстров.

Владимир Жириновский со 2 февраля находится в центральной клинической больнице. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

В понедельник, 14 февраля, в СМИ появились сообщения о якобы начавшемся воспалении в мозгу у Жириновского. Однако депутат ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал эту информацию слухами и сплетнями.