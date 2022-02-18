В ЛНР сообщили подробности эвакуации местных жителей в Россию

Для эвакуации жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будут задействованы разные виды транспорта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин, передает «Луганский информационный центр».

Он рассказал о подробностях эвакуации жителей региона в Россию и отметил, что для этого власти самопровозглашенной республики задействуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

Евдохин призвал население не поддаваться панике и подчеркнул, что сотрудники Минтранса ЛНР готовы оказывать людям всяческую поддержку.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал местных жителей эвакуироваться на территорию России. С соответствующими указаниями также выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.