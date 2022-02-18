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В ЛНР сообщили подробности эвакуации местных жителей в Россию

Для эвакуации жителей ЛНР в Россию будет задействован автомобильный и ЖД-транспорт

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Для эвакуации жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будут задействованы разные виды транспорта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин, передает «Луганский информационный центр».

Он рассказал о подробностях эвакуации жителей региона в Россию и отметил, что для этого власти самопровозглашенной республики задействуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

Евдохин призвал население не поддаваться панике и подчеркнул, что сотрудники Минтранса ЛНР готовы оказывать людям всяческую поддержку.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал местных жителей эвакуироваться на территорию России. С соответствующими указаниями также выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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Георгий Нестеров
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