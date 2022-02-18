Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кейт Миддлтон нарушила строгое правило королевы в еде

Кейт Миддлтон нарушила правило Елизаветы II не раскрывать предпочтений в еде

Фото: Alastair Grant / Reuters

Герцогиня Кембриджская Кэтрин нарушила строгое правило британской королевы Елизаветы II — не раскрывать предпочтений в еде. Об этом сообщает The Mirror.

Считается, что за все время своего 70-летнего правления королева никогда не рассказывала о своих любимых блюдах за пределами дворцовых стен. При этом даже личные повара не всегда знают, что именно нравится Ее Величеству. По словам королевских инсайдеров, она держит свои предпочтения в секрете, потому что иначе ей будут подавать одни и те же блюда на каждом обеде или приеме.

Однако еще в 2018 году Кейт Миддлтон нарушила эту традицию во время официального визита в больницу, где она рассказала проходившему лечение мальчику, что очень любит оливки и пасту. По словам герцогини, она привила эти предпочтения и своим детям — принцу Джорджу и принцессе Шарлотте. Они, как отмечается, очень любят готовить вместе с матерью.

Что касается королевы, ее бывший шеф-повар все же приоткрыл завесу тайны и признался, что Елизавета II любит шоколадный бисквитный торт. Повар рассказал, что это единственное неизменное блюдо в королевском меню и что королева каждый раз берет по маленькому кусочку — и так до тех пор, пока от торта ничего не останется.

Материалы по теме:
Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Пришлись ко дворуЖенщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
15 января
Ровно 70 лет назад умер Георг VI и на трон взошла Елизавета II. Каким был король-заика, получивший власть по случайности
Ровно 70 лет назад умер Георг VI и на трон взошла Елизавета II.Каким был король-заика, получивший власть по случайности
6 февраля

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская дважды за день нарушила правила протокола во время выполнения королевских обязанностей. Кэтрин посетила социальный центр Parents and Communities Together (PACT) в Лондоне, где пообщалась с волонтерами. Знаменитость надела облегающие черные брюки и футболку того же цвета, а также серый пиджак. Как оказалось, она пренебрегла сразу двумя пунктами дресс-кода: надела практически полностью черный наряд и зауженные штаны.

Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию
Россияне бросились снимать жилье в складчину
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
Путин призвал Киев к переговорам с Донбассом
Путин отреагировал на ситуацию в Донбассе
Появились подробности эвакуации населения ДНР в Россию
Постпред США при ОБСЕ заявил о крупнейшей мобилизации России со Второй мировой
Ученые доказали существование гравитационного замедления времени
В Госдуме объяснили решение ДНР эвакуировать жителей в Россию
В ЛНР назвали постановочным обстрел детсада в Станице Луганской
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.