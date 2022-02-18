Кейт Миддлтон нарушила строгое правило королевы в еде

Герцогиня Кембриджская Кэтрин нарушила строгое правило британской королевы Елизаветы II — не раскрывать предпочтений в еде. Об этом сообщает The Mirror.

Считается, что за все время своего 70-летнего правления королева никогда не рассказывала о своих любимых блюдах за пределами дворцовых стен. При этом даже личные повара не всегда знают, что именно нравится Ее Величеству. По словам королевских инсайдеров, она держит свои предпочтения в секрете, потому что иначе ей будут подавать одни и те же блюда на каждом обеде или приеме.

Однако еще в 2018 году Кейт Миддлтон нарушила эту традицию во время официального визита в больницу, где она рассказала проходившему лечение мальчику, что очень любит оливки и пасту. По словам герцогини, она привила эти предпочтения и своим детям — принцу Джорджу и принцессе Шарлотте. Они, как отмечается, очень любят готовить вместе с матерью.

Что касается королевы, ее бывший шеф-повар все же приоткрыл завесу тайны и признался, что Елизавета II любит шоколадный бисквитный торт. Повар рассказал, что это единственное неизменное блюдо в королевском меню и что королева каждый раз берет по маленькому кусочку — и так до тех пор, пока от торта ничего не останется.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская дважды за день нарушила правила протокола во время выполнения королевских обязанностей. Кэтрин посетила социальный центр Parents and Communities Together (PACT) в Лондоне, где пообщалась с волонтерами. Знаменитость надела облегающие черные брюки и футболку того же цвета, а также серый пиджак. Как оказалось, она пренебрегла сразу двумя пунктами дресс-кода: надела практически полностью черный наряд и зауженные штаны.