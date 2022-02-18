Суд арестовал напавших на полицейских в московском метро мигрантов

В Москве арестованы мигранты, напавшие на полицейских на станции метро «Тульская». Об этом в пятницу, 18 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Черемушкинский районный суд отправил арестованных на время следствия в СИЗО до 17 апреля 2022 года. Им вменяется преступление по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Арестованным грозит до семи лет лишения свободы.

Обвиняемые являются 19-летним и 22-летним уроженцами Средней Азии. Оба находились на территории России нелегально, работали в различных коммерческих организациях и проживали на съемной квартире в Москве. В СКР намерены привлечь к административной ответственности работодателей и лиц, предоставивших фигурантам жилое помещение.

По данным следствия, инцидент произошел 17 февраля 2022 года на станции «Тульская», когда один из мужчин отказался проследовать в комнату полиции для установления его личности, он начал толкаться, замахиваться руками и оказал сопротивление полицейским. Конфликт зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как второй подозреваемый в прыжке ударил двумя ногами полицейского.

В ходе начавшейся драки первый мужчина был задержан, второму удалось скрыться, однако позже он также был схвачен сотрудниками правоохранительных органов. Позже МВД опубликовало видео с одним из задержанных. На кадрах видно, что, когда правоохранитель поинтересовался причинами драки, задержанный заявил, что никакого сопротивления не оказывал.

