Украина заявила об отсутствии планов наступления в Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об отсутствии у Украины планов наступления в Донбассе. Содержание его заявления передает ТАСС.

По словам Залужного, ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, а также «не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей». «Наши действия носят исключительно оборонительный характер», — подчеркнул он. Военный добавил, что «любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры» на неподконтрольных территориях «является провокацией».

Ранее Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинили друг друга в продолжении обстрелов позиций в Донбассе. Обстановка ухудшилась утром 17 февраля, когда произошло обострение на многих участках линии соприкосновения. Стороны обвинил друг друга в эскалации военного конфликта.