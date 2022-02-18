Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заявила об отсутствии планов наступления в Донбассе

Украина не планирует никаких операций в Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ Залужный

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об отсутствии у Украины планов наступления в Донбассе. Содержание его заявления передает ТАСС.

По словам Залужного, ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, а также «не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей». «Наши действия носят исключительно оборонительный характер», — подчеркнул он. Военный добавил, что «любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры» на неподконтрольных территориях «является провокацией».

Ранее Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинили друг друга в продолжении обстрелов позиций в Донбассе. Обстановка ухудшилась утром 17 февраля, когда произошло обострение на многих участках линии соприкосновения. Стороны обвинил друг друга в эскалации военного конфликта.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
CAS подтвердил возможность попадания триметазидина к Валиевой из лекарства деда
Украина заявила об отсутствии планов наступления в Донбассе
Москвичка прервала показ фильма в кино с требованием соблюдения масочного режима
Врач рассказала о причине повторного заражения коронавирусом
Производители сладостей и презервативов поднимут цены
Депутаты заинтересовались учетом «инфоцыган»
В США предложили пожить в доме звезды фильма «Назад в будущее»
Госдеп благодарил Польшу за помощь уезжающим с Украины американцам
Сестры Хадид снялись голыми в рекламе Versace
Фигурист Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.