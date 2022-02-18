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Россия окажет содействие эвакуированным из ДНР и ЛНР детям

Детский омбудсмен России заявила, что эвакуированным из ДНР и ЛНР детям окажут содействие

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) детям в России готовы оказать содействие. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в стране Мария Львова-Белова, сообщает в пятницу, 18 февраля, ТАСС.

Она пояснила, что пока нет точных данных о количестве эвакуируемых и местах их размещения.

По словам Львовой-Беловой, прибывающим с территории ЛНР и ДНР детям и семьям с детьми окажут всю необходимую помощь.

Она подчеркнула, что находится на связи с детским омбудсменом Ростовской области.

18 февраля о массовой эвакуации населения ДНР в Россию объявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

С соответствующими указаниями также выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Анна Щербакова
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