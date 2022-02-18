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Россияне признались в игнорировании проявлений постковидного синдрома

Ъ: большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Так, 79 процентов респондентов в ходе опроса ответили, что обнаруживали у себя последствия болезни. Наиболее частыми оказались длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов, общая слабость, одышка, бессоница, депрессия и тревожность. Также россияне жаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос. При этом 80 процентов опрошенных признались, что проигнорировали возможность пройти реабилитацию.

«Россияне в большинстве своем предполагают, что постковидные проявления уйдут сами собой. Но они могут повлечь более тяжелые осложнения»,— предупредил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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17 февраля Горелов рассказал, что постковидный синдром у тех, кто ранее перенес инфекцию, может сохраняться до года. «Тот временной промежуток в стандартном определении — постковид — это два месяца, потом стал четыре месяца, шесть месяцев, а теперь мы говорим — до года», — сказал он. По его словам, у каждого третьего пациента после COVID-19 страдает головной мозг. Инфекционист со ссылкой на зарубежные исследования сообщил, что коронавирус может привести к 16 неврологическим последствиям, среди которых слабость, бессонница и раздражительность. После инфекции могут как обостриться хронические заболевания, так и появиться новые патологии, отметил специалист.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что постковидный синдром в результате перенесенного омикрон-штамма коронавируса более легкий, чем у дельты. «В первую очередь жалуются на тревожность, нарушение памяти, плохой сон, нарушение давления, перепады давления у пациентов, беспокоят и желудочно-кишечные проявления. Спектр по-прежнему очень большой», — подчеркнула эксперт. Она добавила, что у детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых. Чаще всего подростки жалуются на снижение способности к обучению и на проблемы с памятью.

Марина Совина
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