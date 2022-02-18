Вернувшийся в Белый дом после поездки в штат Огайо американский президент Джо Байден показал личный iPhone с президентской печатью на задней панели — лидера США сняли разговаривающим по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом непонятно, с кем именно связывался Байден по возвращении из поездки. Отмечается, что переговоры с мировыми лидерами обычно ведутся по защищенным линиям в Белом доме или из загородной резиденции президента в Кэмп-Дэвиде.

Смартфон, как отмечается, был в темно-синем или черном корпусе с золотой печатью и надписью «Печать президента Соединенных Штатов Америки».

В то же время, сообщает Daily Mail, Второму джентльмену США, мужу вице-президента Камалы Харрис Дугласу Эмхоффу не разрешают даже отправлять сообщения супруге из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что Байден срочно прервал поездку в Огайо, объяснив это ухудшением погодных условий и происходящими в Европе событиями. При этом американский лидер не стал уточнять, о чем именно идет речь. В то же время отмечалось, что президент США сократил поездку всего на 12 минут.