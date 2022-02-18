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Беженцы из ДНР сообщили о 22-километровой пробке на пункте пропуска

Беженцы из ДНР сообщили, что на границе с Россией образовалась 22-километровая пробка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Беженцы из Донецкой народной республики, пытающиеся пересечь границу с Россией, сообщают о 22-километровой пробке, растянувшейся от пункта пропуска Матвеев Курган со стороны ДНР. Об этом пишет ТАСС.

«Со стороны республики у пункта пропуска пробка на 22 километра», — сообщили очевидцы корреспонденту ТАСС.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже прибыли в Ростовскую область. В настоящее время границу пересекли более 80 автобусов, в первую очередь эвакуировали детей.

Марина Совина
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