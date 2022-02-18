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Пушилин заявил о полномасштабном наступлении Киева в любой момент

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Россия 24».

«Мы максимально долго старались держать ситуацию и не переходить к эвакуации, но дальше просто нет возможности рисковать гражданским населением. В любой момент может начаться масштабное наступление на Донецк», — сказал он. Пушилин также отметил, что республику сейчас покидают только женщины и дети. При этом мужчины все еще остаются в ДНР.

Главная задача — обезопасить «максимально большое» количество людей. «Не исключаю, что за эти дни нам удастся вывезти сотни и сотни тысяч человек», — предположил глава ДНР.

О начале эвакуации гражданского населения ДНР и ЛНР в Ростовскую область России стало известно ранее 18 февраля. Лидеры самопровозглашенных республик заявили, что решение было принято в связи с обострением обстановки в зоне боевых действий. ДНР также утверждает, что украинская армия стянула в жилые районы у линии разграничения военную технику, в том числе зенитно-ракетный комплекс.

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Варвара Кошечкина
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