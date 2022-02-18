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Министр обороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Глава Минобороны Украины счел невысокой вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Фото5 Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе. Он счел ее невысокой, передает Telegram-канал VESTI.

Резников призвал не верить слухам об украинском наступлении. При этом он сообщил, что с начала суток украинская сторона зафиксировала 20 обстрелов. Глава Минобороны добавил, что, по его данным, возле границ страны находится около 150 тысяч российских военнослужащих.

17 февраля в зоне боевых действий на Донбассе обострилась обстановка. Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. Украинская армия, в частности, заявила, что противник обстрелял детский сад и школу в Луганской области.

Утром 18 февраля стрельба продолжилась. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщают, что «российско-оккупационные войска» 60 раз нарушили режим прекращения огня, в 43 случаях использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военнослужащий был ранен и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Власти ДНР сообщили, что перекрыто движение по трассе ДонецкГорловка из-за обстрелов с украинской стороны. При этом ВСУ стягивают военную технику в жилые районы у линии разграничения, утверждают в Донецке.

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София Сарджвеладзе
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