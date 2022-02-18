Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в Пекине

Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в пятницу, 18 февраля. Золото и серебро завоевали швейцарцы Райан Регез и Алекс Фива. Медаль Ридзика стала 27-й в копилке сборной России.

Это вторая олимпийская бронзовая награда 29-летнего Ридзика в карьере. В этой же дисциплине он также стал третьим на Играх в 2018 году.

25-ю и 26-ю медали России принесли фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова, которые 17 февраля выиграли золото и серебро в соревновании одиночниц. Еще одна россиянка Камила Валиева заняла четвертое место.