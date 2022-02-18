Описан смысл рассадки за длинным столом Путина

Способ рассадки за длинным столом в Кремле символичен и может по-разному обозначать статус президента России Владимира Путина, считает заведующий кафедрой «Дизайн мебели» Академии имени С. Г. Строганова Кирилл Чебурашкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Что касается стиля стола, то это вариация на тему классицизма, обусловленная общей стилистикой интерьеров Большого кремлевского дворца. Выступы на крышке стола, скорее всего, являются устройствами для приема, передачи, усиления, а, возможно, и синхронного перевода речи. При длине стола около пяти метров — это совсем не лишняя деталь», — описал мебель дизайнер.

Символизм

По его мнению, размер и форма стола оправдываются различными сценариями его использования. Так, при встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном президент России и гость занимают противоположные концы стола, что олицетворяет равенство их положения. При этом максимально удаленная посадка лидеров двух стран по дальним сторонам овала может объясняться не только антиковидными мерами безопасности, но и символической степенью разобщенности позиций участников диалога, считает Чебурашкин.

«А если собеседники разместятся напротив друг друга по короткой стороне овала, то это может символизировать общение на равных, при максимально близких, дружественных отношениях двух стран. В то же время при встрече с подчиненными глава государства, располагающийся по центру длинной стороны стола, спиной к окну, наглядно демонстрирует свое доминирование по отношению к сидящим на флангах гостям», — рассказал дизайнер.

Благодаря овальной форме стола все собеседники так или иначе видят лица друг друга — это достойная и демократичная альтернатива традиционному столу руководителя с брифинг-приставкой Кирилл Чебурашкин заведующий кафедрой «Дизайн мебели» Академии имени С. Г. Строганова, дизайнер

Ранее создатель кремлевского стола, предприниматель Ренато Полонья рассказал его историю. По его словам, предмет мебели был выпущен еще 25 лет назад и стал лишь частью работы по заказу Кремля, выполненной в 1990-е годы.

В России на стол обратили внимание после переговоров Путина и Макрона. Фотография с этим предметом мебели стала мемом в соцсетях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил выбор стола для переговоров эпидемиологическими мерами.