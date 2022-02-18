Пушилин назвал возможные сроки возвращения людей из эвакуации
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что население региона сможет вернуться домой, когда это будет безопасно. Он заявил об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».
Глава ДНР не смог назвать точные сроки возвращения людей в регион.
Власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По его словам, в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.
В том же обращении глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе.
Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.