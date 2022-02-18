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Пушилин назвал возможные сроки возвращения людей из эвакуации

Глава ДНР Пушилин рассказал, что население вернется из эвакуации, когда будет безопасно

Фото: denis-pushilin.ru

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что население региона сможет вернуться домой, когда это будет безопасно. Он заявил об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

Глава ДНР не смог назвать точные сроки возвращения людей в регион.

Власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По его словам, в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.

В том же обращении глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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Дмитрий ПлотниковЕлизавета Наумова
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