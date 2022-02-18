Представители России и Украины прочли друг другу стихи в ООН

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин прочли друг другу стихи на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления Кислица процитировал стихи поэта Евгения Евтушенко «Наследники Сталина» на русском языке, хотя обычно в общении с журналистами его не использует. «Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — еще в мавзолее», — прочитал украинский постпред.

В свою очередь, замглавы МИД отметил, что «когда политические послания облекаются в стихи», то это «хорошо». В ответ он прочитал стихи поэта Николая Заболоцкого. «А если это так, то что есть красота // И почему её обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?», — продекламировал он.

Вершинин сравнил красоту с мудростью и добавил, что необходимо принимать мудрые решения, особенно в том, что касается урегулирования на востоке Украины на основе Минских соглашений.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями по ситуации вокруг Украины. Гутерриш убежден, что войны не будет, поскольку военный «конфликт был бы катастрофой».