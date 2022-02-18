Морская авиация перебазировала бомбардировщики из Крыма

Российские бомбардировщики Су-24 перебазировали из Крыма в другие регионы. Экипажи морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели учения по выводу техники из-под удара условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ЧФ.

«Тренировка проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова. В ходе учения десять самолетов Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что экипажи применили нестандартные подходы для решения поставленной задачи. Это позволило затратить меньше времени на перебазирование, чем требуют нормативы.

В феврале самолеты морской авиации ЧФ отработали поражение кораблей условного противника. Экипажи самолетов Су-24 и Су-27 нанесли удары по целям, которые имитировали десантный отряд кораблей.

Ранее в том же месяце истребители-перехватчики МиГ-31 отработали принуждение к посадке нарушителя воздушного пространства.