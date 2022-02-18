Ученые назвали восемь симптомов омикрона среди привитых пациентов

Норвежские ученые назвали распространенные признаки заражения штаммом COVID-19 омикрон у привитых. Исследование опубликовано на Eurosurveillance.

Специалисты проанализировали вспышку заболеваемости после рождественской вечеринки в ресторане, где из 110 участников у 81 выявили омикрон. При этом около девяти процентов присутствующих были привиты, поэтому авторы исследования смогли определить восемь главных симптомов штамма у полностью вакцинированных.

Так, самыми распространенными признаками оказались кашель, насморк, усталость, боли в горле, головные боли, мышечные боли, лихорадка и чихание. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание. Менее распространенным симптомом стали боли в животе.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сравнил последствия омикрона с другими штаммами коронавируса. Инфекционист отметил, что количество госпитализаций по прежнему не снижается, поэтому оптимистичные прогнозы по поводу омикрона были слишком радужными. По словам Горелова, неврологические осложнения обнаруживают у каждого третьего переболевшего.