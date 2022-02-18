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Тихановская опубликовала инструкцию для белорусов по поведению на референдуме

Тихановская призвала сторонников прийти в 14:00 на референдум и говорить по-белорусски

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская опубликовала инструкцию для сторонников по поведению на референдуме по изменению Конституции Белоруссии. Сообщение передает Telegram-канал политика.

Тихановская пригласила белорусов прийти на участки для голосования в 14:00 и поздороваться друг с другом по-белорусски. Она призвала вычеркнуть оба предложенных варианта в бюллетене и по возможности сфотографировать документ, чтобы отправить фото в чат-бот платформы по проверке честности выборов «Голос».

«Если все мы придем на "референдум", чтобы выразить несогласие, это еще не гарантия перемен. Но если не придем — это гарантия того, что перемены откладываются», — заявила Тихановская. Штаб оппозиционного политика ранее заявил, что не признает любые итоги голосования.

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16 февраля

Референдум по изменению Конституции в Белоруссии назначен на 27 февраля. Его инициатор — действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики рассказывал, что сам диктовал поправки в Основной закон страны.

Ранее в Минске профессора Белорусского государственного университета Наталью Абрашину-Жадаеву пригрозили уволить из-за негативных комментариев в адрес новой редакции Конституции. Женщина заявила, что поправки написаны под «одного».

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Дмитрий Настасьев
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