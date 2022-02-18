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В США превратят микробов в водород

Две американские компании с помощью микробов в нефтяных скважинах произведут водород

Фото: Shutterstock

Начинающая американская компания Cemvita Factory объявила о сотрудничестве с производителем оборудования для газового сектора Chart Industries Inc., в рамках которого они фактически превратят микробов в водород. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В рамках совместного предприятия компании используют микробов, питающихся нефтью. Микроорганизмы поместят в истощенные нефтяные скважины, которые уже почти готовы к закупорке и ликвидации. Однако микробы продлят срок службы скважин и сделают их снова доходными благодаря выработке «золотого водорода» — он производится биологическим путем и без выбросов.

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Одна такая скважина с микробами — как обычными, так и генномодифицированными, — может производить более 3 килограммов водорода на каждый баррель нефти, используемой в качестве сырья, рассказал генеральный директор Cemvita Моджи Карими. Компании планируют продавать водород по цене менее чем 1 доллар за килограмм. Для сравнения — «зеленый» водород, произведенный с помощью электролиза воды, стоит от 4 до 6 долларов за килограмм.

«Инновации и сотрудничество имеют решающее значение для будущего водорода и достижения частных и государственных целей по сокращению выбросов углекислого газа. Компания Cemvita в этом плане обладает уникальным подходом, и мы счастливы сотрудничать с ними», — заявил генеральный директор Chart Industries Джилл Эванко.

Водород является ценным топливом для глобального перехода на чистые источники энергии. При сгорании он выделяет только водяной пар, однако проблемой остается стоимость его крупномасштабного производства без выбросов. Инициативы по переходу на водород появляются в разных странах. В Австралии, например, две крупнейшие угольные станции страны перепрофилируют под производство водорода. В Китае же на Олимпийских играх запустили более тысячи транспортных средств на водороде, чтобы снизить углеродный след от Олимпиады.

Нина Ташевская
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