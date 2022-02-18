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На Украине исключили агрессию против Белоруссии

Глава Минобороны Украины Резников заверил Минск в отсутствии агрессии со стороны Киева

Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил за диалог с Белоруссией и заверил, что со стороны Киева для Минска нет никаких угроз. Главу Минобороны цитирует «РБК-Украина».

В телефонном разговоре Резников и его белорусский коллега Виктор Хренин договорились об укреплении доверия между оборонными ведомствами республик. По словам министра, Белоруссия — особенная для украинцев страна, а белорусы — очень близкий народ. «Никакой агрессии по отношению к Белоруссии со стороны Украины не может быть в принципе. За это нас проклянут потомки», — добавил глава Минобороны.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии желания воевать с Украиной. Глава государства исключил вооруженное противостояние между гражданами стран, подчеркнув, что они друг другу практически «родные люди».

При этом он отмечал, что условием для вступления Белоруссии в войну может стать провокация со стороны Украины, совершенная «обезумевшими нациками».

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Алиса Реброва
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